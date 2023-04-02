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Гибель военкора Татарского при взрыве в кафе ,  
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Беглов взял на контроль помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге

Губернатор Петербурга Беглов взял на контроль помощь пострадавшим при взрыве в кафе
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов координирует работу спецслужб и оказание помощи пострадавшим при взрыве в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Губернатор координирует работу специальных служб, пострадавшим оказывается медицинская помощь, ситуация под контролем», — сказал собеседник агентства.

При взрыве в кафе, согласно последним данным Следственного комитета, пострадали 25 человек. МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского.

Взрыв в баре «Патриот» в центре города произошел около 18:10 по местному времени (совпадает с мск). В заведении проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Мероприятие организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом, а меры безопасности — недостаточными.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

«Фонтанка» и «РИА Новости» сообщали, что за несколько минут до взрыва появилась девушка, которая вручила Татарскому статуэтку. Источник агентства, знакомый с ситуацией говорил, что военкор ее знал, а сам подарок осматривали перед вручением. Версии, что Татарский погиб из-за взрыва статуэтки, придерживаются и в силовых структурах, говорили РБК источник в МВД и источник, знакомый с ходом расследования. По данным Baza, SHOT, ТАСС и «Московского комсомольца», мощность взрывного устройства составляла более 200 г в тротиловом эквиваленте.

СК после случившегося завел уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), за совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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Теги
Санкт-Петербург Губернатор взрыв Александр Беглов медицинская помощь Владлен Татарский
Материалы по теме
Взрыв статуэтки – одна из версий гибели Владлена Татарского
Политика
СК завел дело об убийстве после гибели Татарского в кафе в Петербурге
Общество
Организаторы встречи с Татарским сочли недостаточными меры безопасности
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