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В Красноярском крае загорелась пилорама на площади 5 тыс. кв. м

Под Красноярском загорелась пилорама на площади 5 тыс. кв. м

Фото:МЧС России по Красноярскому краю Фото:МЧС России по Красноярскому краю Фото:МЧС России по Красноярскому краю Фото:МЧС России по Красноярскому краю

На пилораме в деревне Старцево Красноярского края произошел пожар, сообщила администрация Емельяновского района.

В районе 19 км автодороги «Енисейский тракт» примерно в 06:40 по местному времени (10:30 мск) загорелись отходы лесопиления на площади 900 кв.м. К 10:18 (14:18) площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв.м.

К тушению привлекли 33 человека и 15 единиц техники. Помимо средств МЧС, задействована техника лесоперерабатывающих предприятий, находящихся рядом с местом возгорания, — три погрузчика и одна пожарная машина.

Крупный пожар на пилораме произошел 4 января в Иркутской области, сообщали в МЧС. Металлический ангар, внутри которого находились пиломатериалы и легковой автомобиль, загорелся около полуночи по местному времени. На момент прибытия пожарных ангар был полностью охвачен огнем. К тушению привлекли 23 человека и шесть единиц техники.

Пожар ликвидировали в 01:37. Никто не пострадал, но огонь уничтожил склад готовой продукции, баню, автомобиль и пиломатериалы на общей площади 366 кв. м. Сотрудники МЧС выяснили, что накануне пожара владелец ангара весь день топил печь, из-за ее перегрева загорелся утеплитель.

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Красноярск Красноярский край Пожар
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