В центре Тбилиси загорелся отель «Амбассадор»

Пожарные локализовали пожар в отеле «Амбассадор» в Тбилиси

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В Тбилиси загорелась гостиница «Амбассадор» на улице Шавтели.

На место прибыло несколько бригад пожарных, возгорание локализовали, передает 1TV. По его данным, пожар начался на последнем этаже здания, причины пока неизвестны. Никто не пострадал.

МВД Грузии уточнило, что на месте происшествия работают 16 пожарно-спасательных расчетов. «По предварительным данным, возгорание произошло на третьем и четвертом этажах четырехэтажного здания», — заявили в ведомстве.

«Sputnik Грузия» пишет, что огонь распространился на нижние этажи гостиницы и вырвался наружу. Тушение пожара затрудняется ветром.