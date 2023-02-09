Ликсутов рассказал о работе системы оперативного поиска пропавших детей
С помощью системы видеоаналитики «Сфера» в московском метро удалось найти почти 200 пропавших детей. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам руководителя столичного дептранса, ведомство повышает безопасность поездок для всех пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. «Также в метро и на МЦК размещены специальные наклейки — если ребенок потерялся, он должен встать возле них, чтобы наши сотрудники ему помогли, — добавил Ликсутов. — Мы просим родителей показать своим детям эти наклейки, а также напоминать правила поведения в городском транспорте».
Ранее в Общественной палате Москвы состоялось заседание, где обсуждались оперативные меры поиска пропавших детей в транспорте. Эксперты предложили ряд дополнительных мер для решения задачи:
- предоставить доступ полиции к системе видеонаблюдения наземного транспорта;
- разработать единую памятку для детей (что делать, если они потерялись в транспорте);
- привязать Карту москвича для обучающегося к личному кабинету родителя — это поможет контролировать перемещение детей на транспорте;
- исходя из московского опыта, предложить единые рекомендации для водителей наземного транспорта в регионах, которые подскажут, что делать, если они нашли потерявшегося ребенка.
Мероприятие прошло под руководством председателя комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабины Цветковой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и замначальника УУР ГУ МВД России Михаила Ваничкина.
Подводя итоги заседания, Сабина Цветкова отметила положительный результат, который был достигнут московской полицией и департаментом транспорта Москвы: «Такой успех стал возможен благодаря динамично развивающимся системам в транспортной инфраструктуре, информированию населения и цифровым технологиям, — подчеркнула председатель комиссии по транспорту. — Мы услышали новые предложения от участников стола, которые помогут еще более филигранно подойти к поиску пропавших детей».