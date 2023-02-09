Ликсутов рассказал о работе системы оперативного поиска пропавших детей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Моравецкий назвал победу над Россией «делом государственной важности» Политика, 12:49
Кремль увидел в спорах о самолетах более «мучительный» исход для Украины Политика, 12:48
«Мир кубиков» начал продажи новых наборов конструкторов Lego в России Life, 12:48
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:46
Может ли третья сторона оплатить экспортный контракт и какой валютой Pro, 12:37
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 12:36
Кремль отказался оценивать обвинения Кадырова против генерала Соболева Политика, 12:34
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Кремль заявил о «молчаливом сворачивании» расследования по Nord Stream Политика, 12:28
В мэрии оценили готовность путепровода на южном участке МСД Город, 12:27
Двое заключенных погибли при пожаре в ростовской колонии Общество, 12:26
Хозяин второй по величине сети криптоматов подал заявление о банкротстве Крипто, 12:24
Сотрудники МЧС спасли кота из-под развалин рухнувшего в Новосибирске дома Общество, 12:22
Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев Политика, 12:19
Махачев прокомментировал сообщения о возможном штрафе за угощение кенгуру Спорт, 12:19
Город ,  
0 

Ликсутов рассказал о работе системы оперативного поиска пропавших детей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С помощью системы видеоаналитики «Сфера» в московском метро удалось найти почти 200 пропавших детей. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам руководителя столичного дептранса, ведомство повышает безопасность поездок для всех пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. «Также в метро и на МЦК размещены специальные наклейки — если ребенок потерялся, он должен встать возле них, чтобы наши сотрудники ему помогли, — добавил Ликсутов. — Мы просим родителей показать своим детям эти наклейки, а также напоминать правила поведения в городском транспорте».

Ранее в Общественной палате Москвы состоялось заседание, где обсуждались оперативные меры поиска пропавших детей в транспорте. Эксперты предложили ряд дополнительных мер для решения задачи:

  • предоставить доступ полиции к системе видеонаблюдения наземного транспорта;
  • разработать единую памятку для детей (что делать, если они потерялись в транспорте);
  • привязать Карту москвича для обучающегося к личному кабинету родителя — это поможет контролировать перемещение детей на транспорте;
  • исходя из московского опыта, предложить единые рекомендации для водителей наземного транспорта в регионах, которые подскажут, что делать, если они нашли потерявшегося ребенка.

Мероприятие прошло под руководством председателя комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабины Цветковой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и замначальника УУР ГУ МВД России Михаила Ваничкина.

Подводя итоги заседания, Сабина Цветкова отметила положительный результат, который был достигнут московской полицией и департаментом транспорта Москвы: «Такой успех стал возможен благодаря динамично развивающимся системам в транспортной инфраструктуре, информированию населения и цифровым технологиям, — подчеркнула председатель комиссии по транспорту. — Мы услышали новые предложения от участников стола, которые помогут еще более филигранно подойти к поиску пропавших детей».

Теги
Дептранс Москва Максим Ликсутов пропавшие дети
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter