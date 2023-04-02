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Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции Новосибирска

Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции Инская в Новосибирске

На железнодорожной станции Инская в Первомайском районе Новосибирска произошла утечка соляной кислоты, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как заявили в ведомстве, около 06:00 (02:00 мск) при проверке вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, были выявлена течь соляной кислоты из емкости, погруженной в контейнер.

Специализированные службы устранили утечку. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в прокуратуре. Ведомство начало проверку выполнения правил перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.

В январе на той же станции произошла течь аварийно-химически опасного вещества из железнодорожного вагона, сообщали в управлении МЧС по Новосибирской области. В ликвидации утечки задействовали 25 человек и девять единиц техники. Вещество перекачали в другую емкость, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировали.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что на станции была обнаружена течь соляной кислоты. Утечку зафиксировали при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, который следовал от станции Татьянка Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.

Теги
Новосибирск железнодорожная станция утечка утечка химикатов прокуратура
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