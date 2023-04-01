Экоактивисты Ultima Generazione окрасили в черный воду фонтана на площади Испании в Риме

Экоактивисты налили черную краску в фонтан на площади Испании в Риме

Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экоактивисты из движения Ultima Generazione («Последнее поколение») налили краску черного цвета в воду в римском фонтане на площади Испании. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

«Почему вас возмущает этот жест, когда мы переживаем засуху, которая ставит под угрозу сельское хозяйство, производство энергии, все наше существование. Кто стоит у власти, провоцирует разорение», — заявили в организации.

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В сообщении отмечается, что вылитая в фонтан краска создана на основе древесного угля, члены организации выступают против использования ископаемого топлива.

В начале января два экоактивиста из экологического объединения Last Renovation распылили оранжевую краску по фасаду здания Министерства экологии Франции. Таким образом активисты хотели выразить недовольство бездействием министерства в вопросах экологии. Активистов задержала полиция.