Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции

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Двое активистов из экологического объединения Last Renovation распылили оранжевую краску по фасаду здания Министерства экологии Франции, сообщает Le Figaro.

Здание министерства расположено в Париже на бульваре Сен-Жермен. Активисты заявили, что осуждают бездействие правительства в вопросах экологии. Позже из задержали сотрудники полиции.

Это не первая акция протеста представителей этого экологического объединения. Несколько дней назад они также распылили краску на дверь парижского отеля Matignon и фасад здания Министерства экономики Франции, активистов также задержали.