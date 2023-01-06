Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
«Страна.ua» узнала о просьбе экс-главы Нацбанка Украины об убежище Политика, 16:19
Карьерные итоги ЧМ-2022. Кто из игроков-участников подорожал больше всего Спорт, 16:13
Конспирология в кино: что посмотреть о теориях заговора Футурология, 16:12
Синоптик объяснил появление солнечного гало над Москвой Город, 16:07
Армия Украины впервые вошла в топ-15 по миру, российская осталась второй Политика, 16:04
Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции Общество, 15:51
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 15:42
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА Спорт, 15:40
Посольство России заявило о пересечении Германией морального рубежа Политика, 15:28
СВР показала донесение 1940-го о планах Лондона выпустить «Голубую книгу» Политика, 15:18
Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Австралии Спорт, 15:17
«Газпром» вновь сократил прокачку газа через Украину Экономика, 15:05
Итальянский фигурист заявил об упадке этого вида спорта без россиян Спорт, 15:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:57
Общество ,  
0 

Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции

В Париже экоактивисты облили краской здание Министерства экологии Франции

Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции
Video

Двое активистов из экологического объединения Last Renovation распылили оранжевую краску по фасаду здания Министерства экологии Франции, сообщает Le Figaro.

Здание министерства расположено в Париже на бульваре Сен-Жермен. Активисты заявили, что осуждают бездействие правительства в вопросах экологии. Позже из задержали сотрудники полиции.

Это не первая акция протеста представителей этого экологического объединения. Несколько дней назад они также распылили краску на дверь парижского отеля Matignon и фасад здания Министерства экономики Франции, активистов также задержали.

Теги
Франция Париж активисты Экология
Материалы по теме
В Берлине из-за пробравшихся экоактивистов закрыли две полосы аэропорта
Общество
В Австралии экоактивисты разрисовали маркером работу Энди Уорхола
Общество
Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter