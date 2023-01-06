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Экоактивисты облили краской Минэкологии Франции
В Париже экоактивисты облили краской здание Министерства экологии Франции
Двое активистов из экологического объединения Last Renovation распылили оранжевую краску по фасаду здания Министерства экологии Франции, сообщает Le Figaro.
Здание министерства расположено в Париже на бульваре Сен-Жермен. Активисты заявили, что осуждают бездействие правительства в вопросах экологии. Позже из задержали сотрудники полиции.
Это не первая акция протеста представителей этого экологического объединения. Несколько дней назад они также распылили краску на дверь парижского отеля Matignon и фасад здания Министерства экономики Франции, активистов также задержали.