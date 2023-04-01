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Вильфанд призвал москвичей не ждать «бурного» тепла в начале апреля
Вильфанд: в Москве в начале первой недели апреля днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла
В начале первой недели апреля дневная температура в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, ночью — плюс 3-8 градусов, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом в Московской области, по его словам, ожидается от 7 до 12 градусов тепла. «Такая температура примерно на два градуса выше нормы, но небо не будет ясное, потому что циклоническая деятельность, давление ниже нормы», — сказал Вильфанд.
Сильных осадков не ожидается, однако будут небольшие дожди, отметил синоптик. «Бурного тепла ждать не стоит, но все-таки 9-10 градусов — это уже комфортная погода», — добавил он.
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