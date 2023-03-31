Суд в Москве отправил в колонию пятерых сторонников «Свидетелей Иеговы»

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Бабушкинский суд Москвы признал виновными и приговорил к разным срокам пятерых представителей «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Один из подсудимых, Вардан Закарян, обвинен по ч. 1.1 ст. 282.2 УК (вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года три месяца в колонии общего режима.

Четверо других фигурантов — Юрий Чернышев, Сергей Шаталов, Виталий Комаров и Иван Чайковский — обвинены по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Их приговорили к шести годам и трем месяцам колонии общего режима и лишили права участвовать в работе общественных организаций на три года.

Верховный суд России признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской в апреле 2017 года, ее деятельность на территории России запрещена. В 2020 году сотрудники Следственного комитета задержали руководителей центра «Свидетелей Иеговы». Тогда в Москве и более чем в 20 регионах страны прошли обыски у причастных к организации. По данным следствия, в июне 2019 года группа лиц, знавшая о решении Верховного суда, признавшего «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, создала на северо-востоке Москвы подразделение этого религиозного объединения. В ведомстве заявили, что участники «изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение «Свидетелей Иеговы».