На мужчину и несовершеннолетнего завели дело о диверсии на путях в ЛНР

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ЛНР завели уголовное дело о диверсии, после того как мужчина и несовершеннолетний подожгли батарейный шкаф резервного питания сигнализации железнодорожного переезда. Инцидент произошел на перегоне Огородный — Кондрашевская Новая около Луганска. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

На мужчину возбудили дело по ч. 1 статьи 281 (диверсия) и ч. 4 статьи 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). На несовершеннолетнего возбудили дело по ч. 1 статьи 281 УК (диверсия).

В сообщении ведомства говорится, что мужчина и ребенок узнали о местонахождении шкафа из мессенджера, после чего, «вооружившись средствами для взлома дверей батарейного шкафа и бензином для поджога, прибыли на участок местности, где привели в негодность батарейный шкаф путем его поджога».

В Подмосковье в конце марта по подозрению в диверсии задержали гражданина Украины. Следователи считают, что мужчина поджег оборудование, отвечающее за работу железной дороги.