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Один из старейших туроператоров России заявил о прекращении работы

Туроператор «Солвекс» заявил о прекращении деятельности после 30 лет работы в России
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Туроператор «Солвекс» прекращает свою деятельность, сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Причинами для прекращения деятельности туроператор называет «невозможность исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма».

Информацию о возмещении ущерба из фонда персональной ответственности туроператора туристы могут найти на сайте ассоциации «Турпомощь», отметили в «Солвексе». Информация о выплате страхового возмещения страховщику будет размещена на сайте страховщика СК «Евроинс».

Генеральный директор туроператора Димитр Цонев сообщил изданию RATA News, что компания не может продолжать работу из-за сложившейся международной обстановки. «Второго февраля 2023 года Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет. В этих условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям нецелесообразно», — сказал Цонев.

По его словам, компания за последние три года смогла продать туры на сумму более 12 млн руб. и вернуть более 5 млн руб. в качестве задолженности по несостоявшимся из-за пандемии и обострения международной обстановки турам. «Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 млн руб. по турам в Болгарию, а также на 800 тыс. руб. по Греции», — добавил гендиректор компании.

Евросоюз в феврале прошлого года после начала военной операции на Украине ввел пакет санкций против России, который включал полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Греция и Болгария также закрыли свое воздушное пространство.

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«Солвекс», по словам гендиректора, в начале марта за свой счет вернул в Россию находящихся за рубежом туристов. Эти деньги туроператорам обещали вернуть в качестве возмещения затрат, однако этого не произошло, отметил Цонев.

Туроператор начал свою деятельность в 1993 году, это один из старейших туроператоров в России. Среди направлений путешествий, которые предлагал «Солвекс», были Армения, Греция, Болгария, Мальдивы, Египет и другие.

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