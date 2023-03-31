Минтранс предложил штраф для водителей за отказ от взвешивания грузовиков

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Минтранс предложил обязать водителей грузовиков проходить весогабаритный контроль по требованию инспектора Ространснадзора, а за отказ от этой процедуры — штрафовать. Предложение ведомства оформлено в виде поправок к Кодексу об административных правонарушениях, следует из документа, опубликованного на портале нормативных актов. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

В случае если водитель откажется проходить контроль, документ предлагает наложить на него штраф в размере 10 тыс. руб. и лишить водительских прав на срок до полугода. На собственника транспортного средства будет наложен штраф в размере 500 тыс. руб., машину отправят на штрафстоянку.

Данные поправки Минтранс предложил ввести, чтобы водители грузовых автомобилей соблюдали нормативы загруженности. По данным ведомства, перегруженные грузовики наносят ущерб дорогам, который влечет за собой расходы на их содержание более чем на 700 млрд руб. в год. Также в ведомстве считают, что это позволит снизить число аварий с участием грузовиков.

Согласно правилам дорожного движения, водители грузовиков и так обязаны проходить весогабаритный контроль по требованию инспектора Ространснадзора, однако штраф и другие санкции за отказ от этой процедуры не предусмотрены. Штраф в размере 500–800 руб. предусмотрен только за невыполнение требований сотрудника об остановке. При этом число водителей, уклоняющихся от проверки, выросло с 15,4 тыс. в 2019 году до 21,3 тыс. в 2022 году, говорится в пояснительной записке к документу.