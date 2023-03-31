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Ученые выявили устойчивость новых вариантов COVID-19 к лекарствам

Исследователи из США и Австрии выявили устойчивость новых вариантов COVID-19 к лекарствам
Фото: Ajpek Orsi / Getty Images
Фото: Ajpek Orsi / Getty Images

Новые варианты вируса SARS-CoV-2 показали устойчивость к препарату Paxlovid, поэтому ингибитор вирусной протеазы (противовирусный препарат) может стать неэффективным при лечении COVID-19. Это следует из результатов исследования, опубликованных в журнале Science Advances.

Исследование провели несколько ученых из США и Австрии. Они пришли к результатам, согласно которым в мире появились лекарственноустойчивые варианты коронавируса. Один набор мутаций показал устойчивость к ингибитору протеазы нирматрелвиру, активному компоненту препарата Paxlovid, другой набор — к энзитрелвиру, компоненту Xocova.

Ученые пришли к выводу, что изменение одной аминокислоты в препарате против SARS-CoV-2 может снизить его эффективность. При этом варианты коронавируса не обладают одновременной устойчивостью к обоим ингибиторам протеазы, поэтому один из препаратов все еще останется эффективным.

Paxlovid — лекарственные средство американской фармацевтической компании Pfizer. Предназначен для лечения пациентов от COVID-19, прежде всего для лечения людей из групп риска. Xocova — препарат для лечения людей с диагнозом COVID-19, разработанный в японском Университете Хоккайдо и Shionogi. Применение препарата в странах, помимо Японии, пока не одобрено.

Теги
COVID-19 лекарства ученые Исследование
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