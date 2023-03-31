Палеонтологи США нашли губы у тираннозавра

Ученые Обернского университета (США, штат Алабама) предположили, что у тираннозавров могли быть губы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на палеонтолога, сотрудника университета и автора исследования Томаса Каллена.

«Губы динозавров отличались бы от губ млекопитающих тем, что они покрывали зубы, но не могли двигаться независимо друг от друга — не могли использоваться для рычания или совершать другие движения, которые мы ассоциируем с губами», — сказал Каллен.

Ученые считают, что анатомия черепа и челюстей тероподов (вид динозавров, перемещающихся на двух ногах; к ним, в частности, относится и тираннозавр. — РБК), а также соотношение между зубами и размером черепа говорят о наличии губоподобной структуры, помогающей прикрывать огромные зубы. Они были похожи на чешуйчатый рот современных ящериц или амфибий, добавил Каллен.

В 2016 году ученый из Университета Торонто Роберт Рейс предположил, что передние зубы тираннозавра были скрыты за полными губами, а не торчали изо рта. Он сделал такой вывод с помощью анализа слоя эмали, который покрывал зубы динозавра и родственных ему тероподов.

30 марта телеканал CNN сообщил, что скелет гигантского тираннозавра Тринити будет выставлен на аукционе в Цюрихе 18 апреля. Это первый скелет такого типа динозавров, которого решили продать на аукционе Европы. Он состоит из 293 костей, высота составляет почти 4 м, длина — 11,6 м. Палеонтолог Ханс-Якоб Сайбер считает, что скелет — оригинальный.

Ранее с молотка ушли динозавры других видов — например, аукционный дом Christie’s продал скелет дейнониха за $12,4 млн.