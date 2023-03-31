Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Чешский генерал назвал полученные ВСУ танки Leopard переоцененными Политика, 07:53
Россия вышла из программы Буша по оружию массового поражения Политика, 07:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Палеонтологи США нашли губы у тираннозавра Общество, 07:27
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
В США и ЕС обеспокоились председательством России в Совбезе ООН Политика, 07:00
Песков подтвердил сдачу Путиным декларации о доходах Политика, 06:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Аналитики зафиксировали рост «дипломатического обаяния» России Политика, 06:38
Япония запретила экспорт в Россию самолетов и игрушек Политика, 06:35
Американская корпорация 3М нашла покупателя на бизнес в России Бизнес, 06:00
Минобороны заявило о планах оповещать призывников в электронном виде Политика, 05:57
Генштаб заявил об отсутствии планов проводить вторую мобилизацию Политика, 05:27
Япония вновь лишила России статуса благоприятствуемой нации в торговле Политика, 05:09
WSJ узнала, после каких сообщений от властей Джек Ма вернулся в Китай Бизнес, 04:58
Общество ,  
0 

Палеонтологи США нашли губы у тираннозавра

Палеонтолог Обернского университета Каллен: у тираннозавров были губы, чтобы скрывать зубы

Ученые Обернского университета (США, штат Алабама) предположили, что у тираннозавров могли быть губы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на палеонтолога, сотрудника университета и автора исследования Томаса Каллена.

«Губы динозавров отличались бы от губ млекопитающих тем, что они покрывали зубы, но не могли двигаться независимо друг от друга — не могли использоваться для рычания или совершать другие движения, которые мы ассоциируем с губами», — сказал Каллен.

Ученые считают, что анатомия черепа и челюстей тероподов (вид динозавров, перемещающихся на двух ногах; к ним, в частности, относится и тираннозавр. — РБК), а также соотношение между зубами и размером черепа говорят о наличии губоподобной структуры, помогающей прикрывать огромные зубы. Они были похожи на чешуйчатый рот современных ящериц или амфибий, добавил Каллен.

В 2016 году ученый из Университета Торонто Роберт Рейс предположил, что передние зубы тираннозавра были скрыты за полными губами, а не торчали изо рта. Он сделал такой вывод с помощью анализа слоя эмали, который покрывал зубы динозавра и родственных ему тероподов.

30 марта телеканал CNN сообщил, что скелет гигантского тираннозавра Тринити будет выставлен на аукционе в Цюрихе 18 апреля. Это первый скелет такого типа динозавров, которого решили продать на аукционе Европы. Он состоит из 293 костей, высота составляет почти 4 м, длина — 11,6 м. Палеонтолог Ханс-Якоб Сайбер считает, что скелет — оригинальный.

Ранее с молотка ушли динозавры других видов — например, аукционный дом Christie’s продал скелет дейнониха за $12,4 млн.

Читайте на РБК Pro
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, открывших свое дело в кризис
Теги
динозавр
Материалы по теме
Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против добычи полезных ископаемых
Политика
Ученые выявили сходство орудий труда древних людей и современных обезьян
Общество
Ученые установили причину смерти Бетховена
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter