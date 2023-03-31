В Эквадоре спасли охранника, которому к телу скотчем примотали бомбу

Полиция Эквадора обезвредила взрывное устройство, похожее на жилет, примотанное к груди охранника в ювелирном магазине. Об этом сообщает The Washington Post.

Охранник не пострадал. Как сказал губернатор штата Гуаяс Франческо Табакки, в который входит город Гуаякиль, где и произошел инцидент, власти его допросят, чтобы попытаться найти подозреваемых. Полиция не сообщала о мотиве преступника и дополнительных подробностях произошедшего.

В октябре 2022 года в Эквадоре двое неизвестных на мотоцикле перехватили группу журналистов Teleamazonas и ограбили в прямом эфире. Они отобрали у репортера Ванессы Роблес мобильный телефон во время рассказа о стадионе «Монументаль», расположенного в Гуаякиле. При этом один из мужчин достал огнестрельное оружие, чтобы запугать ее и заставить отдать свои вещи.