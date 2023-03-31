Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Белый дом не увидел путей для исключения России из Совбеза ООН Политика, 03:15
Прокуратура связалась с юристом Трампа насчет предъявления ему обвинений Политика, 03:14
Минобороны Сирии заявило о ракетном ударе Израиля по Дамаску Политика, 02:51
В Эквадоре спасли охранника, которому к телу скотчем примотали бомбу Общество, 02:33
Стало известно, каким будет российский электропоезд-аналог «Ласточки» Технологии и медиа, 02:24
Столтенберг приветствовал ратификацию Турцией вступление Финляндии в НАТО Политика, 02:10
Трамп назвал предъявление ему обвинений «немыслимым» шагом демократов Политика, 01:49
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
УПЦ предупредила о провокаторах перед опечатыванием Киево-Печерской лавры Политика, 01:47
Эксперты в США заявили о конце избыточного торгового профицита России Экономика, 01:24
Путин изменил программу переселения соотечественников пунктом о языке Политика, 01:15
Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу Политика, 00:45
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Политика, 00:43
Что изменится в законах в апреле Общество, 00:30
В Белгороде объяснили громкие звуки работой вооруженных сил России Политика, 00:27
Общество ,  
0 

В Эквадоре спасли охранника, которому к телу скотчем примотали бомбу

Полиция Эквадора обезвредила взрывчатку, прикрепленную скотчем к груди охранника

Полиция Эквадора обезвредила взрывное устройство, похожее на жилет, примотанное к груди охранника в ювелирном магазине. Об этом сообщает The Washington Post.

Охранник не пострадал. Как сказал губернатор штата Гуаяс Франческо Табакки, в который входит город Гуаякиль, где и произошел инцидент, власти его допросят, чтобы попытаться найти подозреваемых. Полиция не сообщала о мотиве преступника и дополнительных подробностях произошедшего.

В октябре 2022 года в Эквадоре двое неизвестных на мотоцикле перехватили группу журналистов Teleamazonas и ограбили в прямом эфире. Они отобрали у репортера Ванессы Роблес мобильный телефон во время рассказа о стадионе «Монументаль», расположенного в Гуаякиле. При этом один из мужчин достал огнестрельное оружие, чтобы запугать ее и заставить отдать свои вещи.

Теги
ограбление ювелирный магазин Эквадор
Материалы по теме
Неизвестные ограбили банк в Новосибирске на ₽4 млн
Общество
Песков сравнил арест активов бизнесменов с ограблением на Диком Западе
Политика
Продавца убили при ограблении «Пятерочки» в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter