Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре

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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, землетрясение зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Как передает местное издание El Universo, в результате подземных толчков есть разрушение в городе Куэнка, несколько человек пострадали. La Republica сообщает как минимум об одном погибшем.

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Газета El Comercio со ссылкой на очевидцев пишет, что многие жители в городах в центральной и западной части страны ощутили толчки и выбежали на улицы. Особенно сильно землетрясение ощущалось в городах Гуаякиль, Лохи, Амбато, Самора и Куэнка.

Эквадор расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, регионе с высокой сейсмической и вулканической активностью, который находится на стыке тектонических плит — Наска и Южноамериканской. Помимо Эквадора, пояс, имеющий форму подковы, включает в себя Чили, Аргентину, Боливию, Перу, Колумбию, Панаму, Коста-Рику и другие страны.