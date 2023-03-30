На северо-востоке Петербурга загорелись гаражи и ангар

Гаражи и ангар загорелись на северо-востоке Санкт-Петербурга на площади 250 кв. м

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на Лапинском проспекте, д. 1, горят гаражи и ангар. Об этом сообщило ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 20:18. К ликвидации огня были привлечены 23 человека и пять единиц техники, сведений о пострадавших нет. Общая площадь пожара — 250 кв. м. В 22:44 пожар был локализован.

5 января в результате пожара на заводе «Беларусь-МТЗ» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга погибли два человека. Тогда огонь распространился на площади 420 кв. м, от МЧС для тушения были привлечены 32 человека личного состава и семь единиц техники. «Беларусь-МТЗ» производит тракторы, прицепы, экскаваторы и другую технику.