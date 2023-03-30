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Суд приговорил пенсионера к семи годам за комментарии о военной операции

Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера к семи годам за фейки об армии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тимирязевский суд Москвы приговорил мужчину по имени Михаил Симонов к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

ТАСС уточняет, что Симонов — 63-летний пенсионер. Поводом для приговора стали два его комментария в соцсети «ВКонтакте». В них, по версии суда, содержались «агрессивное отношение к органам власти России» и неприязнь к ходу военной операции на Украине.

Сам пенсионер на суде заявил, что не хотел оскорбить российскую армию своими комментариями и не знал, что его аккаунт в соцсети открыт для всех пользователей, пишет агентство.

В пресс-службе суда уточнили, что мужчина приехал в Москву в ноябре 2022 года в гости и его задержали. До этого он жил в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования.

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Москва Армия новости суд
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