Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро

Станция метро «Генерала Тюленева» (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

Готовность строящейся Троицкой линии метро Москвы составляет около 60%, первый участок планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Генерала Тюленева», передает пресс-служба столичного правительства.

Первая очередь линии — это 25 км от «ЗИЛа» до «Коммунарки», уточнил Собянин. По словам мэра, проходка завершена примерно на 80%, до ноября ее должны закончить.

Общая протяженность Троицкой линии составляет 40 км, что делает ее второй по длине после Большой кольцевой линии, написал Собянин в своем телеграм-канале. На Троицкой линии будет 17 станций и пересадки на МЦК, БКЛ, Сокольническую, Калужско-Рижскую и перспективную Бирюлевскую ветки.

По словам мэра, Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов метро и самой протяженной за МКАД. «Возле нее живут больше миллиона человек. Еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся», — рассказал Собянин.

Станция «Генерала Тюленева», которую осматривал мэр, готова примерно на 55%. Благодаря открытию станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Теплый Стан с населением свыше 133 тыс. человек: сократится время в пути до крупных пересадочных узлов, а также снизится нагрузка на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии (до 14%) и «Тропарево» Сокольнической линии (до 24%), отметили в правительстве.

На первом участке Троицкой линии помимо станций «ЗИЛ» «Коммунарка» и «Генерала Тюленева» будут «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Тютчевская», «Корниловская» («Мамыри») и «Бачуринская». Второй участок с шестью станциями от «Сосенок» до «Троицка» планируется завершить до конца 2026 года.