Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
В Молдавии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине Политика, 18:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:10
Суд приговорил пенсионера к семи годам за комментарии о военной операции Политика, 18:05
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:59
В МОК не смогли прояснить критерий связи с армией для допуска россиян Спорт, 17:59
Россиянам разрешили оплачивать перерасчет по общедомовым нуждам частями Недвижимость, 17:52
Россия обвинила Болгарию и Чехию в ремонте вертолетов для Украины Политика, 17:48
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Шесть мифов о гибридах: разбираемся вместе, что правда, а что вымысел Autonews, 17:47
Аналитики заявили о прекращении падения цен на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 17:40
«Цифра брокер» прописала возможность принудительной конвертации валюты Инвестиции, 17:36
Арест журналиста WSJ по делу о шпионаже. Видео Политика, 17:33
Российский посол сравнил власти Британии с фанатами «Торпедо» Политика, 17:32
Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро Город, 17:31
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 17:28
Город ,  
0 

Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро

Мэр Москвы Собянин: готовность Троицкой линии метро составляет около 60%
Станция метро &laquo;Генерала Тюленева&raquo;
Станция метро «Генерала Тюленева» (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

Готовность строящейся Троицкой линии метро Москвы составляет около 60%, первый участок планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Генерала Тюленева», передает пресс-служба столичного правительства.

Первая очередь линии — это 25 км от «ЗИЛа» до «Коммунарки», уточнил Собянин. По словам мэра, проходка завершена примерно на 80%, до ноября ее должны закончить.

Общая протяженность Троицкой линии составляет 40 км, что делает ее второй по длине после Большой кольцевой линии, написал Собянин в своем телеграм-канале. На Троицкой линии будет 17 станций и пересадки на МЦК, БКЛ, Сокольническую, Калужско-Рижскую и перспективную Бирюлевскую ветки.

По словам мэра, Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов метро и самой протяженной за МКАД. «Возле нее живут больше миллиона человек. Еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся», — рассказал Собянин.

Станция «Генерала Тюленева», которую осматривал мэр, готова примерно на 55%. Благодаря открытию станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Теплый Стан с населением свыше 133 тыс. человек: сократится время в пути до крупных пересадочных узлов, а также снизится нагрузка на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии (до 14%) и «Тропарево» Сокольнической линии (до 24%), отметили в правительстве.

На первом участке Троицкой линии помимо станций «ЗИЛ» «Коммунарка» и «Генерала Тюленева» будут «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Тютчевская», «Корниловская» («Мамыри») и «Бачуринская». Второй участок с шестью станциями от «Сосенок» до «Троицка» планируется завершить до конца 2026 года.

Читайте на РБК Pro
Что происходит с замороженными активами российских инвесторов
Не ваше дело: почему не у всех получается освоить новую профессию в 45+
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Почему, чтобы похудеть, не нужна сила воли
Теги
Москва Сергей Собянин Метро московское метро Строительство
Материалы по теме
Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Корниловская»
Общество
В Москве завершили утверждение трассировки Бирюлевской линии метро
Общество
В мэрии Москвы оценили степень готовности станции метро «Физтех»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter