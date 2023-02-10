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В Москве раскрыли названия семи новых станций метро

Сергей Собянин: жители Москвы выбрали название семи строящихся станций метро
Москвичи голосовали за понравившиеся им варианты на платформе «Активный гражданин». Названия получат семь станций — на Солнцевской линии метро, а также на строящихся Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Семи строящимся станциям московского метро были присвоены названия, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин. Выбор сделали жители города в голосовании проекта «Активный гражданин».

Проект станции &laquo;Остров Мечты&raquo; Бирюлевской линии Проект станции &laquo;Корниловская&raquo; Троицкой линии Проект станции &laquo;Аэропорт Внуково&raquo; Солнцевской линии Проект станции &laquo;Аэропорт Внуково&raquo; Солнцевской линии Проект станции &laquo;Пыхтино&raquo; Солнцевской линии Проект станции &laquo;Пыхтино&raquo; Солнцевской линии

  • На новой Троицкой линии метро появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской — «Остров Мечты» и «Бирюлево».
  • На строящейся Рублево-Архангельской линии, на западе Москвы, откроется станция «Бульвар генерала Карбышева».
  • На уже функционирующей Солнцевской ветке появятся «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Строительство Троицкой линии метро планируется завершить до конца 2026 года. Она пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» до Троицка. Всего будет 17 станций. Первые 11, от «ЗИЛа» до «Коммунарки», планируется запустить до 2025 года.

План развития Московского метрополитена к 2030 году
План развития Московского метрополитена к 2030 году (Фото: metromap.moscow)

Рублево-Архангельская линия пройдет на северо-запад Москвы от станции Большой кольцевой линии «Шелепиха» до территории Рублево-Архангельское. На первом участке будет шесть станций. Активное строительство второго участка планируется начать в 2023 году.

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Бирюлевскую линию проложат на юг Москвы от «ЗИЛа», с нее можно будет пересесть на Троицкую ветку.

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