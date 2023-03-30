Росавиация исключила пассажирские рейсы в новые регионы в ближайшее время

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Российские власти «по известным причинам» не планируют организовывать полеты пассажирских самолетов на территории новых субъектов. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на круглом столе в Совете Федерации.

«Что касается новых территорий, то воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будут по известным причинам», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Нерадько, первым аэропортом, который российские власти планируют восстановить в присоединенных регионах, станет аэропорт Мариуполя. Проекты реконструкции этого аэроузла и других аэропортов в новых субъектах уже подготовлены и переданы в Минтранс.

В течение 2022 года после начала спецоперации на Украине Росавиация регулярно выпускала распоряжение об ограничении полетов в 11 аэропортах центра и юга России. Полеты были запрещены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Сочи — это единственный работающий на Азово-Черноморском побережье России аэропорт.

Всего с 24 февраля 2022 года Росавиация выпустила 49 оповещений о продлении ограничений полетов. 30 декабря 2022 года должно было выйти 50-е предупреждение. Однако было принято решение прекратить публикацию таких оповещений, рассказали тогда РБК два источника, близких к авиавластям.



По их словам, такое решение принято не Росавиацией, а вышестоящими ведомствами — сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения (NOTAM).



Несмотря на отсутствие публичных сообщений о продлении запрета полетов, для 11 аэропортов оно сохраняется.