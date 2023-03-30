ФАС заподозрила самарских транспортировщиков отходов в картельном сговоре

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против самарского оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и пяти транспортировщиков таких отходов. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

ФАС подозревает их в «антиконкурентном соглашении на рынке транспортирования ТКО» во время торгов в 2019–2021 годах. «Цель — ограничить число потенциальных участников торгов и создать транспортировщикам ТКО преимущественные условия», — считает служба. Кроме того, в действиях транспортировщиков ФАС увидела «признаки картельного сговора с целью поддержания цен на торгах».

«Действия компаний привели к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС уточнила, что речь идет об операторе «ЭкоСтройРесурс» и транспортировщиках «ТрансРесурс», «Трансэко», «Транском», «Дакант» и «Чистый город». Если их вину установят, компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке.