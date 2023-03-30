В Тульской области задержали угрожавшего поджечь квартиру мужчину

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На улице генерала Белова в Новомосковске Тульской области полицейские применили оружие для задержания мужчины, угрожавшего устроить пожар в жилом доме. Он получил огнестрельные ранения в живот и ногу, сообщает региональное управление МВД.

Согласно сообщению ведомства, полицейские должны были провести обыск у 62-летнего местного жителя, который проходит обвиняемым по уголовному делу (по какой статье, не уточняется). Однако мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал устроить пожар в доме, а при вскрытии двери полицейскими плеснул в них горящей жидкостью.

«Затем отступил вглубь квартиры, угрожая ножом, открыл газ и попытался его поджечь. В целях предотвращения тяжких последствий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости и нижней конечности», — говорится в сообщении МВД.

Полицейские оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде медиков. Сотрудники полиции получили незначительные ожоги, пострадавших среди гражданских лиц нет, отметили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). Наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что задержанный — Сергей Буйвол 1961 года рождения. На сайте Новомосковского районного суда есть карточка дела по ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП на человека с аналогичными именем и фамилией. Согласно постановлению суда от 23 мая 2022 года, он должен был выплатить 30 тыс. руб. штрафа из-за поста в соцсети «Одноклассники» от 9 мая, направленного на дискредитацию российской армии.

Буйвол свою вину не признал и заявил, что это «его жизненная позиция, которую он пытается довести до граждан, которые не желают оставаться равнодушными к происходящему», говорится в постановлении. Решение суда вступило в силу в начале июня 2022 года.