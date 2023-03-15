Прокуратура Кировской области: в Вятских Полянах задержали стрелявшего из окна мужчину

В Кировской области задержали открывшего стрельбу из окна мужчину

Фото: Прокуратура Кировской области

Мужчина, который открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, задержан. Об этом сообщила прокуратура региона в телеграм-канале.

Следственные органы завели и расследуют уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

О том, что в городе Вятские Поляны мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, ранее сообщил губернатор региона Александр Соколов. «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — отметил губернатор.

В региональном МВД РБК также подтвердили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате его действий никто не пострадал. Соколов отмечал, что у задержанного были два гладкоствольных ружья.