В Кировской области задержали открывшего стрельбу из окна мужчину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 16:06
Черданцев заявил, что российские комментаторы останутся в новой игре FIFA Спорт, 16:51
Ликсутов назвал самые популярные из новых станций БКЛ Город, 16:48
Росстат оценил падение темпов ввода жилья в феврале Недвижимость, 16:44
США пообещали продолжить полеты дронов после инцидента в Черном море Политика, 16:39
В Волгоградской области дети играли в «доктора» и отравились таблетками Общество, 16:38
Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море дрона США Политика, 16:37
GameTrek создает компьютерную игру-симулятор многополярного мира Новости компаний, 16:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Цена нефти Brent упала ниже $75 впервые с декабря 2021 года Инвестиции, 16:28
В Кировской области задержали открывшего стрельбу из окна мужчину Общество, 16:28
Кадыров опроверг слухи о неизлечимой болезни Политика, 16:27
США заявили о нежелании эскалации после инцидента с дроном в Черном море Политика, 16:25
Краснов назвал причины «безобразия» с переполненными школами в России Политика, 16:25
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Кировской области задержали открывшего стрельбу из окна мужчину

Прокуратура Кировской области: в Вятских Полянах задержали стрелявшего из окна мужчину
Фото: Прокуратура Кировской области
Фото: Прокуратура Кировской области

Мужчина, который открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, задержан. Об этом сообщила прокуратура региона в телеграм-канале.

Следственные органы завели и расследуют уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).  Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

О том, что в городе Вятские Поляны мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, ранее сообщил губернатор региона Александр Соколов. «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — отметил губернатор.

В региональном МВД РБК также подтвердили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате его действий никто не пострадал. Соколов отмечал, что у задержанного были два гладкоствольных ружья.

Теги
Кировская область стрелок нападение на полицейского
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мужчина в Кировской области открыл стрельбу из окна своей квартиры
Общество
Мужчина открыл стрельбу на площади в Ростове-на-Дону
Общество
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter