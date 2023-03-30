Велопешеходный мост через Яузу в районе «Бауманки» появится к 2025 году

Проект велопешеходного моста через реку Яузу (Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)

В Москве приступили к возведению современного велопешеходного моста через реку Яузу, который призван улучшить транспортные связи между районами Басманный и Лефортово. Завершение строительно-монтажных работ и открытие моста запланированы на 2025 год, рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина сооружения составит около 300 м, также предусмотрено оснащение его не только лестничными сходами, но также лифтами и пандусами. Это должно решить проблемы маломобильных групп граждан. «Ключевой же элемент конструкции и главное украшение моста — смотровая площадка-амфитеатр над водой», — отметил Бочкарев.

Объект будет располагаться неподалеку от нынешнего автомобильно-пешеходного Госпитального моста и свяжет Рубцовскую и Госпитальную набережные Яузы. По сути, новый мост окажется в центре создаваемого сейчас по обеим берегам реки кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана — один конец моста будет упираться в учебно-лабораторный корпус вуза, на другом же в данный момент возводится современный кампус для студентов «Бауманки» с жилыми помещениями и общественными пространствами. Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что кампус на Госпитальной набережной, состоящий из двух современных корпусов, будет достроен ориентировочно в начале 2024 года.