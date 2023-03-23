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Собянин назвал сроки окончания строительства МФК для студентов «Бауманки»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Возведение многофункционального корпуса для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана идет хорошими темпами и должно завершиться к началу 2024 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. К данному моменту на объекте завершены монолитные работы.

По словам столичного градоначальника, сейчас строители проводят отделку фасадов, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Собянин уточнил, что в составе многофункционального комплекса будут два больших корпуса для отдыха и самоподготовки студентов «Бауманки». «Запланированы кафе, коворкинг, зоны для неформального общения и групповых занятий, пространство для спорта, киберспортивный клуб и зал музыки», — добавил мэр.

Возведение МФК для студентов МГТУ идет на Госпитальной набережной и является частью масштабного проекта по созданию современного кластера «Бауманки» по обоим берегам Яузы.

Теги
Москва Строительство МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Собянин
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