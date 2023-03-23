Собянин назвал сроки окончания строительства МФК для студентов «Бауманки»
Возведение многофункционального корпуса для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана идет хорошими темпами и должно завершиться к началу 2024 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. К данному моменту на объекте завершены монолитные работы.
По словам столичного градоначальника, сейчас строители проводят отделку фасадов, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.
Собянин уточнил, что в составе многофункционального комплекса будут два больших корпуса для отдыха и самоподготовки студентов «Бауманки». «Запланированы кафе, коворкинг, зоны для неформального общения и групповых занятий, пространство для спорта, киберспортивный клуб и зал музыки», — добавил мэр.
Возведение МФК для студентов МГТУ идет на Госпитальной набережной и является частью масштабного проекта по созданию современного кластера «Бауманки» по обоим берегам Яузы.