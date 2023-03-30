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Два военных вертолета США столкнулись во время тренировочного полета

В штате Кентукки в США столкнулись два военных вертолета Black Hawk

Два вертолета Black Hawk армии США потерпели крушение во время тренировочного полета в округе Тригг штата Кентукки, заявила пресс-секретарь армии Нондис Турман агентству Reuters. Пока о состоянии членов экипажа информация не поступала.

По словам Турман, крушение произошло около 2:00 по Гринвичу (4:00 мск), причина катастрофы расследуется. Она не уточнила количество людей на борту.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир, в свою очередь, написал в Twitter, что ожидаются смертельные случаи.

Представитель полиции штата Сара Берджесс рассказала, что ни один жилой район в результате инцидента не пострадал, сообщает CNN.

Местная радиостанция WKDZ передает, что на время крушения погодные условия были хорошими — ясно со слабым ветром.

В начале марта потерпели крушение два учебных самолета ВВС Италии, они столкнулись в районе города Гуидония-Монтечельо под Римом. Оба пилота погибли.

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По данным Corriere della Sera, один из самолетов упал в поле, а другой — между домами на городской улице. Издание отмечало, что всего в учениях были задействованы четыре борта, два других пилота благополучно посадили свои самолеты.

Теги
военные вертолеты США Кентукки
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