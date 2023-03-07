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Два учебных самолета ВВС Италии столкнулись под Римом

Два учебных самолета ВВС Италии столкнулись под Римом, пилоты погибли

Два учебных самолета ВВС Италии столкнулись под Римом
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Два итальянских учебно-тренировочных самолета столкнулись в районе города Гуидония-Монтечельо под Римом, оба пилота погибли. Об этом сообщается в Twitter ВВС Италии. Речь идет о легких самолетах U-208 производства компании SIAI-Marchetti.

«По неизвестным пока причинам самолеты столкнулись и разбились», — говорится в сообщении. Кроме пилотов никто не пострадал.

Самолеты принадлежали учебному подразделению 60° Stormo, которое базируется в аэропорту Гуидонии.

По данным Corriere della Sera, один из самолетов упал в поле, а другой — между домами на городской улице. Издание отмечает, что всего в учениях были задействованы четыре борта, два других пилота благополучно посадили свои самолеты. Следствие установит, почему во время тренировки они оказались над городом.

Премьер-министр Джорджа Мелони в Twitter выразила соболезнования в связи с крушением.

Теги
самолет Италия ВВС учения
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