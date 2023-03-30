США продлили санкции против России из-за предполагаемых кибератак

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия режима чрезвычайного положения и санкций за кибератаки, которым якобы подверглись Соединенные Штаты, ограничения распространяются и на российские организации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года», — говорится в уведомлении.

По этой причине Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения, введенный указом №13694, сказано в заявлении от его имени. В силе также останется последовавший за ним указ № 13757, непосредственно вводящий санкции.

Скандал вокруг кибератак на Демократическую партию США разгорелся летом 2016 года. Тогда портал WikiLeaks обнародовал письма и документы, связанные с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Согласно заявлению департамента внутренней безопасности и офиса директора национальной разведки США, целью этих «краж и раскрытий <…> было вмешательство в выборный процесс в США». Затем последовало еще несколько публикаций переписки руководства Демократической партии.

В октябре 2016 года администрация президента США Барака Обамы обвинила российские власти во вмешательстве в выборы президента и хакерской атаке на Демократическую партию. Кремль и российский МИД обвинения в причастности ко взломам отвергали и называли их нелепыми.

В декабре 2016 года Обама ввел санкции в отношении ФСБ, Главного управления Генштаба, а также трех компаний, которые, по версии США «обеспечивают материальную поддержку кибердействий» управления. К ним США отнесли автономную некоммерческую организацию «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный технологический центр», и компанию «ЦОР Секьюрити». Тогда под ограничения попали 11 физических и юридических лиц. Их активы на территории США были заморожены, физическим лицам запретили въезд в страну.