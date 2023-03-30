Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Россия и Никарагуа договорились о сотрудничестве в области мирного атома

Россия и Никарагуа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирного атома. Об этом РБК сообщили в департаменте коммуникаций «Росатома».

«Россия и Никарагуа подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетических применений атомной энергии в мирных целях. В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу по широкому спектру направлений, в частности в медицине и в сельском хозяйстве», — сказано в сообщении.

Документ подписали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр иностранных дел Никарагуа Дениса Монкада. Соглашение позволит Никарагуа развивать проекты в сфере неэнергетического использования атомной энергии с опорой на опыт России, полагают в госкорпорации.

Россия поможет Никарагуа создать и реализовать проекты по применению ядерных и радиационных технологий в области сельского хозяйства, здравоохранения и научных исследований, говорится в сообщении. Специалисты двух стран будут работать над такими проектами, как Центр ядерной медицины, многоцелевой центр облучения и подкритический стенд, сказал Лихачев. Последний может использоваться в образовательных и исследовательских целях, пояснил гендиректор «Росатома».

Центры ядерной медицины построят на первом этапе в городах Манагуа, Эстели и Леон. Предполагается, что один центр смогут посещать до 1500 пациентов в год. Проект позволит обеспечить Никарагуа медицинскими изотопами для диагностики и лечения онкологических заболеваний. «Росатом» спроектирует, построит и оснастит эти центры оборудованием. Предлагается, что их будут строить на базе уже существующих медицинских центров и в качестве отдельных объектов. В университетах партнерах «Росатома» граждан Никарагуа также обучат ядерным и другим необходимым смежным специальностям.

Затем, на втором этапе, начнется строительство многоцелевого центра облучения для стерилизации продуктов и медицинских препаратов. Проектная производительность центра — до 11,9 тыс. т продуктов.

Оба объекта планируют строить около 30 месяцев. После этого, на третьем этапе, будет возможно сооружение подкритического стенда.