Минобороны: с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1а» с военным спутником

Минобороны сообщило о запуске ракеты с военным спутником с Плесецка

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома в Архангельской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Пуск ракеты с комическим аппаратом состоялся в 09:40 мск с космодрома Плесецк, подведомственному Минобороны.

Ракета должна вывести на орбиту военный спутник.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготавливается Ракетно-космическим центром «Прогресс» в Самаре. Ее разработка велась на базе ракеты-носителя «Союз». Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк.

Предыдущий раз ракету «Союз-2.1а» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк запускали в мае прошлого года. Минобороны сообщало, что пуск и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.