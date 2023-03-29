В Бурятии онкобольной актер попытался покончить с собой во время спектакля

Актер попытался покончить с собой на сцене бурятского театра

Артур Шувалов (Фото: grdt.ru)

Актер Артур Шувалов попытался покончить с собой на сцене Русского драматического театра им. Бестужева в Улан-Удэ, пишет «Комсомольская правда». Ранее об инциденте сообщил телеграм-канал Baza. Канал Babr Mash уточняет, что актер страдает от онкологического заболевания.

Во время постановки «Театр. Изнанка» Шувалов нанес себе увечья, объяснив, что новое руководство театра уволило его жену, а теперь угрожает увольнением ему самому. «Эти люди виноваты в моей смерти», — заявил актер. Свой поступок он назвал «своеобразным манифестом».

Как уточняет Babr Mash, год назад в театре сменился руководитель — должность занял Вячеслав Дьяченко, с которым у Шувалова возник конфликт.

Власти Бурятии устанавливают обстоятельства «инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре», сообщила пресс-служба правительства региона во «ВКонтакте». «Жизни артиста ничего не угрожает», — добавили там.