В храме в Петербурге мужчина попытался покончить с собой

В Санкт-Петербурге в храме на Троицком проспекте мужчина пытался покончить с собой. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах и Telegram-канал Baza.

По данным собеседника агентства, мужчину доставили в больницу. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как передает Baza, мужчина получил ожоги, причины его поступка пока неизвестны.

27 июля в стрелковом клубе в Новосибирске мужчина покончил жизнь самоубийством. Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, что в этот момент рядом с погибшим стоял инструктор тира. «59-летний житель Кольцово покончил с собой в тире в Ленинском районе. Все случилось на глазах у инструктора», — рассказал источник «КП-Новосибирск» в правоохранительных органах. В Следственном комитете сообщили, что проведут проверку.