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Внешний долг России за год сократился на 21% Экономика, 19:28
Экономика ,  
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Внешний долг России за год сократился на 21%

Банк России: внешний долг России за год сократился на $101,8 млрд
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский внешний долг сократился по итогам прошлого года на 21,1% ($101,8 млрд) и к 1 января составил $380,5 млрд. Об этом сообщает Центральный банк.

Долг уменьшился «преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам», пояснил регулятор. По данным «РИА Новости», падение стало самым значительным с 2014 года, когда долг снизился на $129 млрд.

Доля внешнего долга ЦБ и банков составила 24,6% ($93,4 млрд). На иностранную задолженность органов государственного управления приходилось 12,1% ($46,1 млрд). Еще 63,3% ($241 млрд) пришлось на обязательства прочих секторов.

Долг в национальной валюте составил 32,1% от внешних обязательств ($122,1 млрд), задолженность по инструментам в иностранной валюте — $258,5 млрд.

«На 1 января 2023 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику сократилась: отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 16,7% (на начало 2022 года — 26,2%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — до 2% (на начало 2022 года — 3,4%)», — подытожили в ЦБ.

В октябре прошлого года показатели по внешнему долгу сравнялись с данными за 2007 год. В январе ЦБ сообщил, что внешний долг в четвертом квартале уменьшился до $381,4 млрд и в 2022 году стал меньше на $100,4 млрд.

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