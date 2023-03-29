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Нетаньяху рекомендовал министрам не комментировать слова Байдена

«Едиот ахронот»: Нетаньяху попросил министров не комментировать слова Байдена об Израиле
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дала министрам указание воздержаться от комментариев по поводу реакции президента США Джо Байдена на критику судебной реформы. Об этом пишет газета «Едиот ахронот» со ссылкой на источник.

По информации источника, таким образом премьер хочет сгладить напряженность на фоне критики американскими властями политики Нетаньяху: Байден после решения израильского руководства провести судебную реформу высказал озабоченность «из-за состояния здоровья» демократии в еврейском государстве. В ответ Нетаньяху написал в своем телеграм-канале, что «Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления».

Слова Байдена прокомментировали и другие израильские политики. Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир заявил, что «Израиль — независимое государство, а не еще одна звезда на американском флаге», а заместитель председателя кнессета Ниссим Ватури сказал, что «если бы Байден удосужился встретиться с Нетаньяху, то он смог бы объяснить судебную реформу», но сейчас американский президент «находится под влиянием левых журналистов».

Байден выразил надежду, что власти Израиля откажутся от своих планов. «Я беспокоюсь из-за Израиля, он не может продолжать идти вниз по этому пути», — заявил президент США. Он добавил, что в ближайшее время не будет приглашать Нетаньяху в Белый дом.

Судебная реформа предполагает сокращение полномочий Верховного суда и предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей. Из-за планов внести эти изменения правящую партию обвиняют в намерении сконцентрировать власть в своих руках.

В Израиле уже третий месяц идут демонстрации против судебной реформы. В последние дни митинги собрали 600–700 тыс. человек по всей стране, что сделало их самыми массовыми в истории Израиля. На этом фоне рассмотрение законопроекта отложили до летней сессии парламента.

Теги
Персоны
Израиль США Биньямин Нетаньяху Джо Байден

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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