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«РИА» узнало о состоянии бизнесмена после самолечения иммуномодулятором

«РИА»: основатель «СберМаркета» остается в реанимации после приема иммунного препарата
Дмитрий Жулин
Дмитрий Жулин (Фото: Retail TECH Net / VK)

Основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин, попавший в больницу после приема препарата для повышения иммунитета, все еще находится в реанимации в Москве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жулин попал в больницу после приема препарата «Лаеннек», который используется для укрепления иммунитета, сообщали телеграм-каналы «112» и Baza. Его состояние врачи оценивали как стабильное.

Вместе с ним в больницу попала его девушка Анна — студентка медицинского вуза. Они вместе принимали препарат. 25 марта она умерла, рассказали в СК. По данным SHOT, девушка незадолго до начала курса «Лаеннека» перенесла коронавирус.

По данным «112», препарат для последней инъекции Анна приготовила за три дня до приема, и он испортился. В растворе образовалась инфекция и свернулся белок.

«Лаеннек» разработан в Японии. На его сайте говорится, что препарат на основе плаценты используется для лечения заболеваний печени и укрепления иммунитета. Его вводят в организм внутримышечно и внутривенно. Препарат зарегистрирован в России и внесен в Государственный реестр лекарственных средств. В базе есть данные о двух незавершенных исследованиях «Лаеннека».

Теги
реанимация иммунитет Москва
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