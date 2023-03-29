Ученые определили, как геомагнитные бури влияют на озоновый слой Земли

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Во время геомагнитной бури длительностью в одни сутки может разрушиться до четверти от озонового слоя Земли. К таким выводам пришла группа ученых-физиков из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории, сообщили «РИА Новости» в Министерстве науки и высшего образования России.

Ученые выявили, что во время геомагнитных возмущений — то есть изменений магнитного поля Земли, вызванных геомагнитными бурями, в полярной атмосфере увеличивается концентрация свободных радикалов, разрушающих озоновый слой.

«Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14–25% на высоте около 75 км. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — рассказала руководитель секции «Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу» лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.

Данные были получены с помощью аэростатных измерений рентгеновского излучения, которые проводились над Апатитами в Мурманской области. Для оценки разрушения озонового слоя ученые использовали специальную математическую модель.

Ученые рассчитывают, что результаты исследования могут быть использованы для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли, а также для анализа распространения радиоволн.

В декабре ООН опубликовала доклад, посвященный состоянию озонового слоя Земли. В нем говорится, что выбросы разрушающих его химических веществ продолжают снижаться, и атмосферный щит планеты постепенно восстанавливается и утолщается.

Ученые считают, что озоновый слой на большей части нашей планеты вернется к значениям 1980-х годов примерно к 2040 году.