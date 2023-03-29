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Доля деловых поездок за границу в 2022 году выросла до 11%

Доля командировок за границу в деловых поездках бизнесменов в 2022 году выросла до 11%
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доля зарубежных командировок в общем объеме деловых поездок российских бизнесменов выросла с 7% в 2021 году до 11% в 2022-м. Об этом говорится в исследовании компании «Аэроклуб», с которым ознакомился Forbes.

В 2019 году, до пандемии и связанных с ней ограничений, этот показатель был на уровне 21%. С 2021 по 2022 год уменьшилась средняя продолжительность поездок — с девяти до восьми дней. Принимать решения о зарубежных командировках стали быстрее: если в 2019 году 30% авиабилетов приобретались за неделю до вылета и менее, то в 2021-м доля таких билетов составила 71%, а в 2022-м показатель опустился до 43%.

По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, увеличилось количество командировок российских бизнесменов в страны СНГ и Азию. Лидерами среди зарубежных направлений с равными долями в 14% стали Казахстан и Турция, далее следуют ОАЭ (7%), Узбекистан (6%) и Армения (5%). Самый существенный прирост из зарубежных направлений показала Сербия: количество полетов в эту страну увеличилось на 428% по сравнению с 2021 годом и на 210% относительно 2019-го.

В январе 2023 года количество командировок по России и за рубеж увеличилось на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, выяснили эксперты цифровой платформы для организации деловых поездок «Ракета». При этом спрос на железнодорожные билеты вырос на 10%, на аэроэкспрессы — на 98%, трансферы стали популярнее на 99%. Снизился лишь спрос на авиабилеты в корпоративном сегменте — на 9%.

По данным сервиса, в январе в командировку чаще всего летали в Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Турцию, Германию, Узбекистан, Армению, Индию и Венгрию.

Теги
зарубежные поездки командировки Казахстан Турция ОАЭ
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