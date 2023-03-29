В пижме обыкновенной обнаружили способность замедлять старение человека

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
Кремль сравнил опасность развития ИИ с превращением лекарства в яд Политика, 13:11
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:10
Майгуров допустил увольнение биатлонистов из силовых структур из-за МОК Спорт, 13:09
Белозеров рассказал о желании Европы «максимизировать давление» на Россию Политика, 13:09
В Кремле отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян Спорт, 13:06
Кремль ответил на опасения Киева в компромиссе из-за Артемовска Политика, 13:00
Доля деловых поездок за границу в 2022 году выросла до 11% Общество, 12:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Решение суда по продаже Forbes вновь обжалуют Технологии и медиа, 12:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:56
Кремль оставил на усмотрение Пекина полезность встречи Си с Зеленским Политика, 12:54
Новые выпуски шоу «Что было дальше?» начнут выходить с 1 апреля на VK Вид Life, 12:53
Прокурор запросил пожизненный срок для напавшего на гимназию в Казани Общество, 12:52
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:45
Как и почему американские чиновники вытесняют криптобиржу Binance из США Pro, 12:44
Общество ,  
0 

В пижме обыкновенной обнаружили способность замедлять старение человека

Ученые БФУ им. И. Канта обнаружили в пижме способность замедлять старение человека
Фото: Christian Ohde / imago / ТАСС
Фото: Christian Ohde / imago / ТАСС

Ученые БФУ им. И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы (Tanacetum vulgare L.). Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Специалисты выяснили, что биологически активные вещества, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии (недостатка кислорода) клеток, а также оказывать общее антиокислительное и противомикробное воздействие.

Как заявили «РИА Новости» ученые, наличие таких свойств означает, что пижма может использоваться для разработки новых продуктов, которые замедляют старение человека. «Мы рассматриваем пижму как перспективное растение с точки зрения геропротекторных продуктов», — сказал заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих.

Для проведения исследований ученые собирали пижму в Калининградской области. Помимо России растение произрастает в Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке.

Ученые из Колумбийского университета нашли связь между калорийностью потребляемой пищи, старением и смертью. В рамках исследования одну группу людей в течение двух лет кормили низкокалорийной пищей, в то время как вторая придерживалась своего обычного рациона. Результаты показали, что у людей из первой группы темпы старения замедлились на 2–3%, что, согласно более ранним исследованиям, приравнивается к снижению риска смертности на 10–15%.

Столь длительное ограничение калорийности в рационе нецелесообразно для большей части населения, но результаты важны, поскольку доказывают возможность замедления старения, отметил научный сотрудник Центра старения Батлера при Колумбийском университете и один из ведущих авторов исследования Кален Райан.

Читайте на РБК Pro
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
До 10 лет тюрьмы: чем еще теперь рискуют исполнители гособоронзаказа
Почему, чтобы похудеть, не нужна сила воли
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Теги
ученые Исследование старость
Материалы по теме
Ученые нашли связь между количеством съеденной еды, старением и смертью
Общество
Скворцова предупредила об ускорении процессов старения из-за COVID-19
Общество
Дуров назвал семь способов борьбы со старением
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter