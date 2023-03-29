Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка телецентру в Останкино

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
МИД КНР словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Си на Украину Политика, 11:41
Как электронная коммерция стала ключевым драйвером рынка БАДов РБК +, 11:38
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:35
Что известно о новой гарнитуре смешанной реальности Apple Reality Pro Индустрия 4.0, 11:30
Дзюбу признали лучшим игроком месяца в РПЛ Спорт, 11:29
«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСИН по работе заключенных в «Ростехе» Общество, 11:29
В MetaMask опровергли слухи об эирдропе 31 марта Крипто, 11:27
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
ФСБ сообщила о планах поджигателя военкомата в Угличе вступить в ВСУ Политика, 11:27
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 11:25
Одна из лучших теннисисток России объяснила решение сменить гражданство Спорт, 11:24
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов Pro, 11:23
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Тренды, 11:18
Патрушев заявил об участии в конфликте на стороне Киева 50 стран Политика, 11:17
Новые тренды рынка труда: итоги международной выставки HR-отрасли Новая Экономика, 11:17
Общество ,  
0 

Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка телецентру в Останкино

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Телецентру в Останкино присвоен статус технопарка со специализацией разработка и производство теле- и видеоконтента для отечественных каналов и медиаплатформ, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом технопарке работают 78 компаний со штатом свыше 2 тыс. человек. Его ключевые резиденты — «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ» и многие другие, отметил мэр.

Сумма инвестиций в технопарк — 1,4 млрд руб. Они пойдут на закупку современного оборудования, модернизацию аппаратно-студийного комплекса и другие проекты.

Статус технопарка присвоен также «Мосмедпарку» в Печатниках со специализацией «предоставление инновационной инфраструктуры и сервисов для фармкомпаний и производителей медицинских изделий».

Там работают 33 компании со штатом свыше 340 человек. Ключевые резиденты — ООО «ГЕМ», ООО «Амплитек» и ООО «Система-БиоТех».

В этот технопарк планируется вложить 300 млн руб., которые будут израсходованы на ремонт зданий и помещений, модернизацию инженерной инфраструктуры и благоустройство территории.

Читайте на РБК Pro
Купил 500 компаний, заработал $2 млрд: как шел к успеху Марк Леонард
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Отмена соглашения об избежании двойного налогообложения: что это значит
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB

Собянин уточнил, что сейчас в Москве есть 51 технопарк, в том числе семь строящихся. Их резидентами стали 2,2 тыс. компаний, которые обеспечили создание 72 тыс. рабочих мест.

В ноябре 2022 года Собянин заявил, что проблемы, возникшие после ухода зарубежных компаний из Москвы, решены почти во всех секторах экономики.

«Вот, практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально», — сказал он тогда.

Уход иностранных инвесторов открыл возможности для российских производителей, которые начали заполнять освободившиеся ниши на рынке своими товарами, добавил мэр. При этом инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний, по словам мэра, остались в городе.

Теги
Сергей Собянин Технопарк Останкино
Материалы по теме
Собянин сообщил о росте средней скорости движения на МКАД до 51 км/ч
Общество
Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации
Общество
Собянин анонсировал запуск производства радиоэлектроники в Зеленограде
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter