Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка телецентру в Останкино

Фото: Олег Яковлев / РБК

Телецентру в Останкино присвоен статус технопарка со специализацией разработка и производство теле- и видеоконтента для отечественных каналов и медиаплатформ, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом технопарке работают 78 компаний со штатом свыше 2 тыс. человек. Его ключевые резиденты — «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ» и многие другие, отметил мэр.

Сумма инвестиций в технопарк — 1,4 млрд руб. Они пойдут на закупку современного оборудования, модернизацию аппаратно-студийного комплекса и другие проекты.

Статус технопарка присвоен также «Мосмедпарку» в Печатниках со специализацией «предоставление инновационной инфраструктуры и сервисов для фармкомпаний и производителей медицинских изделий».

Там работают 33 компании со штатом свыше 340 человек. Ключевые резиденты — ООО «ГЕМ», ООО «Амплитек» и ООО «Система-БиоТех».

В этот технопарк планируется вложить 300 млн руб., которые будут израсходованы на ремонт зданий и помещений, модернизацию инженерной инфраструктуры и благоустройство территории.

Собянин уточнил, что сейчас в Москве есть 51 технопарк, в том числе семь строящихся. Их резидентами стали 2,2 тыс. компаний, которые обеспечили создание 72 тыс. рабочих мест.

В ноябре 2022 года Собянин заявил, что проблемы, возникшие после ухода зарубежных компаний из Москвы, решены почти во всех секторах экономики.



«Вот, практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально», — сказал он тогда.



Уход иностранных инвесторов открыл возможности для российских производителей, которые начали заполнять освободившиеся ниши на рынке своими товарами, добавил мэр. При этом инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний, по словам мэра, остались в городе.