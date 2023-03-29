Обвиняемый в организации убийства бизнесмен остался без меры пресечения

Александр Кибальченко (Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве)

Обвиняемого в заказном убийстве Александра Кибальченко, у которого есть британское гражданство, оставили на свободе без меры пресечения, сообщает «Коммерсантъ».

Кибальченко задержали весной 2021 года при попытке уехать в Минск. По версии следствия, он организовал похищение и убийство своего зятя, математика и программиста Тимура Зайниева. Как считают в Следственном комитете, причиной стал семейный конфликт.

Тогда после судебного заседания, на котором Зайниев и дочь Кибальченко решали вопрос опеки над детьми после развода, Зайниева похитили четверо нанятых Кибальченко людей, считает следствие. Они привезли его в гараж и задушили.

Убийцу Зайниева Романа Осипова, а также трех его сообщников Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова задержали. Они рассказали, что Кибальченко приезжал на место гибели зятя, чтобы удостовериться в его смерти. Сам бизнесмен обвинения отрицал.

После задержания суд отправил Кибальченко, которому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, в СИЗО. Адвокаты обвиняемого попросили освободить его по медицинским основаниям и назначить домашний арест, судья Мособлсуда согласилась. Однако после жалобы прокуратуры и родственников Зайниева апелляционный суд отменил решение о смягчении меры пресечения и направил его на новое рассмотрение.

Поскольку срок ранее назначенного содержания в СИЗО истек, а домашний арест отменили, Кибальченко остался на свободе без меры пресечения. До задержания он постоянно проживал в Великобритании.