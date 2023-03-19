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Политика ,  

Daily Mail узнала о соглашении принца Гарри с семьей по резиденции

Daily Mail узнала о соглашении принца Гарри с семьей по поводу аренды резиденции Фрогмор
Герцог и герцогиня Сассекские потратили £2,4 млн из денег налогоплательщиков на ремонт резиденции Фрогмор, но после переезда в США вернули деньги. Теперь принц Гарри достиг соглашения, которое позволит не платить аренду
Коттедж Фрогмор
Коттедж Фрогмор (Фото: GOR / Getty Images)

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл достигли соглашения с Букингемским дворцом, которое позволит им не платить аренду за резиденцию Фрогмор, пишет The Mail on Sunday.

Герцог и герцогиня Сассекские потратили £2,4 млн ($2,9 млн) из денег налогоплательщиков на ремонт своей резиденции в Виндзоре, но после переезда в США в 2020 году они вернули деньги. Принц Гарри и Меган Маркл должны были вселиться в 2019 году.

По словам представителей дворца, супруги, выплатив эту сумму, сняли с себя арендные обязательства.

Годовая аренда Фрогмора, как пишет издание, стоит от £150 тыс. до £230 тыс. (от $182,7 тыс. до $280 тыс.). Таким образом, супруги могли сэкономить до £690 тыс. ($840,2 тыс.) за последние три года.

«Герцог и герцогиня Сассекские перечислили £2,4 млн в Суверенный грант (главный источник королевских доходов; это фиксированный процент прибыли «собственности короны» — компании, которая управляет королевской недвижимостью. — РБК), что покрыло ремонт резиденции Фрогмор. Они выполнили свои финансовые обязательства в отношении имущества», — сказал представитель дворца.

Резиденция Фрогмор расположена на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир. Право пользования резиденцией принцу Гарри и Меган Маркл предоставила покойная королева Елизавета II. Супруги в 2020 году отказались от королевских обязанностей и уехали из Великобритании. Сейчас они вместе с двумя детьми живут в Калифорнии.

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В начале марта стало известно, что Букингемский дворец решил выселить принца Гарри и его супругу из их резиденции. Это произошло в январе, спустя несколько дней после выхода автобиографической книги принца Гарри Spare («Запасной»). Герцог и герцогиня Сассекские не будут продлевать аренду, которая закончится в конце марта, пишет The Mail on Sunday.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
принц Гарри Меган Маркл Букингемский дворец
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