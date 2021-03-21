В США заявили об угрожающем нацбезопасности поведении Байдена

Поведение президента США Джо Байдена угрожает национальной безопасности страны, заявил бывший старший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News.

«Это кризис национальной безопасности. Потому что наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — они смотрят <...> на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента, который не может дать интервью без шпаргалки и падает не один, не два, а три раза, поднимаясь по лестнице», — сказал Миллер.

По словам Миллера, другие страны видят слабость президента, из-за чего «насмехаются» над Байденом и США в целом. Экс-советник Трампа добавил, что это «унизительно».

Так он прокомментировал падение Байдена на трапе самолета перед полетом в Атланту. Американский лидер несколько раз споткнулся, поднимаясь вверх. В Белом доме падение президента объяснили сильным ветром. Там отметили, что Байден просто оступился, и ему не потребовалась помощь врача.