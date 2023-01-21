СК завел дело после обнаружения фрагментов тела в бане под Петербургом

Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) после обнаружения во Всеволжске фрагментов тела, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области, обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырех пакетах», — сказано в сообщении.

Статья 105 УК предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает 47news, житель Всеволжска по имени Аркадий позвонил своей знакомой Юлии и попросил помочь ему «спрятать труп». Женщина после этого обратилась в полицию, и полицейские направились к дому по улице Некрасова, где и нашли пакеты с фрагментами тела. Мужчину задержали.

В ноябре в Петербурге, в Колпинском районе в реке Ижора нашли спортивную сумку с частями тела. СК также возбудил уголовное дело. «Фонтанка» писала, что в сумке были фрагменты женских ног и кусок асфальта, части тела находились в воде к тому моменту от 9 до 13 дней.