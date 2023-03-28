В МИД Грузии выразили Норвегии недовольство в связи с премией Саакашвили

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МИД Грузии вызвал посла Норвегии, чтобы выразить недовольство в связи с присуждением Михаилу Саакашвили премию за продвижение прав человека от Консервативной партии Норвегии. Об этом говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

«Упомянутый шаг Консервативной партии Норвегии не способствует деполяризации в грузинском обществе и является оскорбительным для граждан и членов их семей, ставших жертвами преступных действий, совершенных во время правления Саакашвили», — заявили в ведомстве.

Посол Норвегии отметила, что присуждение награды Михаилу Саакашвили не «отражает позицию правительства страны, а является инициативой конкретной политической партии».

25 марта Консервативная партия Норвегии вручила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили премию за продвижение прав человека. За политика приняли награду мать и сын Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии по 2013 год. В 2021 году политика задержали в Грузии и возбудили несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате. 13 марта экс-президент Грузии заявил, что находится «на грани смерти».