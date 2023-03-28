Саратовский вице-губернатор объяснил позицией слово «скоты» в адрес СМИ

Игорь Пивоваров (Фото: saratov.gov.ru)

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров выразил сожаление, что ранее применил к некоторым саратовским СМИ «жесткие формулировки». Он пояснил «РИА Новости», что выражал свою личную позицию к фейкам и заказным материалам. По отношению к нескольким СМИ вице-губернатор тогда употребил слово «скоты».

«Никого из представителей СМИ обидеть не хотел. Такой цели у меня не было и нет. Еще раз подчеркиваю, что все сказанное — это моя личная позиция. Что касается в целом этой ситуации, то губернатор назначил служебную проверку», — сказал Пивоваров.

С критикой местных СМИ Пивоваров выступил 13 марта на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период военной операции на Украине.

«Есть три издания — абсолютных скотов, которые только и делают, что хают Саратовскую область. Один издатель находится за границей. Один издатель успешно ухандокал…этот… Ан-148. И один издатель здесь находится, у которого просто ресурсы изымают, потому что он входил в пятерку людей, которые весь этот город Саратов с незапамятных времен поделили на пять частей», — приводит слова чиновника издание «Свободные».

При этом вице-губернатор не уточнил, о каких СМИ идет речь, но привел в пример несколько тем, которые журналисты тех СМИ «подавали по-скотски». Так, он вспомнил сообщение о вертолете губернатора Саратовской области, который «на самом деле эмчээсникам нужен», и сумме денег «на пиар губернатора».

После выступления Пивоварова в региональное управление Следственного комитета, как сообщили «РИА Новости», поступила просьба провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора. При этом в пресс-службе губернатора заявили агентству, что руководство области обратило внимание Пивоварова на недопустимость некорректных выражений.