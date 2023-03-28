Восемь областей Украины остались без электричества из-за непогоды

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Восемь областей на западе и юге Украины оказались обесточены из-за непогоды и повреждений в сетях операторов систем распределения (ОСР). Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Электроснабжение, в частности, остановилось в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Специалисты сейчас устраняют повреждения и работают над восстановлением электроснабжения, уточнили в компании.

Утром 28 марта жители нескольких районов Одессы остались без электроснабжения, они также сообщили о сильных перепадах электричества, передавала «Страна». Издание показало видео «светового шоу», на котором было видно попеременное отключение и включение света в одной из квартир. Такое наблюдалось в ряде районов Одессы.

Энергохолдинг ДТЭК сообщал, что отключение электроснабжения произошло из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи. Для устранения неисправности и выяснения ее причин к месту аварии направили бригаду специалистов.