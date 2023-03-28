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Власти Донецка сообщили об обнаружении тел двух погибших при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле дома в Киевском районе погибли мужчина и женщина
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома в Киевском районе Донецка нашли двух погибших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«В Киевском районе по улице Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения», — написал Кулемзин.

Накануне, 27 марта, Калининский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка попали под обстрел. По словам мэра, украинские военные выпустили 11 снарядов калибра 155 мм и 14 ракет из РСЗО. В Калининском районе пострадало остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129, повреждения получили также восемь многоквартирных домов.

В Киевском районе по улице Куйбышева в нескольких многоэтажных жилых домах возле вещевого рынка есть повреждения, в одном зафиксировано обрушение перекрытия со второго этажа на первый. В том же районе от обстрела пострадали женщина 1985 года рождения, мужчина 2000 года рождения и девушка 2004 года рождения.

Теги
Донецк ДНР обстрел Военная операция на Украине
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