Полиция предотвратила драку антифашистов и скинхедов в Москве

В Москве полиция пресекла массовую драку между скинхедами и антифашистами

Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция предотвратила «противоправные действия» «двух групп молодых людей» на западе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о массовой драке антифашистов и скинхедов, которая могла произойти вечером 25 марта. В МВД сообщили, что задержали 12 человек; Baza пишет, что у них изъяли пять газовых пистолетов, три ножа, две ракетницы и телескопическую дубинку.

Нарушителей доставили в территориальный отдел полиции. Там было составлено девять протоколов по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Пятеро задержанных оказались несовершеннолетними, их передали родителям. В отношении троих составили материалы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних).

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе МВД.