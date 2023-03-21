Родители пятиклассницы из Химок, получившей ножевое ранение в лицее, подали в суд

Родители раненной ножом в лицее в Химках пятиклассницы подали в суд

Химкинский городской суд Московской области (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Родители школьницы из подмосковных Химок, попавшей в реанимацию с ножевыми ранениями из-за драки с одноклассницей, подали исковое заявление с требованием компенсации морального вреда и вреда здоровью и жизни ребенка. Об этом сообщила РБК адвокат родителей пострадавшей школьницы Виктория Дергунова.

«Инцидент произошел в лицее № 10 в городе Химки 7 февраля. Во время урока пятиклассница напала на свою одноклассницу в школьном туалете с ножом и нанесла ей 126 ножевых ранений. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Девочку удалось спасти, сейчас ей предстоят операции и длительная реабилитация», — сказала Дергунова.

Дело будет рассматриваться в Химкинском городском суде Московской области. В пресс-службе суда РБК подтвердили информацию о том, что иск поступил 20 марта. «Ответчиками являются лицей № 10 города Химки, директор лицея, родители напавшей девочки», — уточнили в суде.

РБК направил запрос в учебное заведение и в министерство образования Московской области.

Следственный комитет после происшествия в школе возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетней) и ст. 239 УК (халатность должностных лиц школы). По предварительным данным СК, конфликт произошел на перемене в туалете школы. В нем участвовали две ученицы пятого класса. «В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой принесенным из дома ножом», — сообщал СК.

Школьница, получившая ножевые ранения, получила много ранений и потеряла много крови, рассказывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 8 февраля она пришла в себя и смогла дышать без ИВЛ.

Телеграм-канал Mash сообщал, что на лице пострадавшей пятиклассницы 26 ножевых порезов, на теле — около 20 глубоких ран. «Известия» писали, что всего она получила около 100 ножевых ранений.

Адвокат Дергунова в беседе с РБК выразила надежду, что потерпевшим удастся добиться компенсации нанесенного вреда. «Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», — считает адвокат.